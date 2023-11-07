Выборы во время войны: в ЦИК сделали заявление о полномочиях Зеленского

В Конституции прописано, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного главы государства.

Центральная избирательная комиссия Украины не получала никакой информации о возможной подготовке к президентским выборам в марте 2024 года. Согласно Конституции, выборы во время военного положения не проводятся.

Об этом рассказал заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик, сообщает "Радио Свобода".

Дубовик напомнил, что президент Владимир Зеленский накануне предложил парламенту в очередной раз продлить военное положение на 90 дней – то есть, по меньшей мере, до февраля 2024 года. Заместитель главы ЦИК отметил, что согласно действующему законодательству, какие-либо выборы во время военного положения не проводятся.

ЦИК не получал уведомлений о подготовке к выборам

"Поэтому никаких сообщений, или каких либо вещей ЦИК не только не получил, но и не мог получить. Мы – независимый избирательный орган, мы руководствуемся исключительно законом. Выборы, в частности, президента Украины назначаются постановлением Верховной Рады. Вы и я не видели ни проекта такого постановления, ни каких-либо других официальных документов", – сообщил Дубовик.

Он также отметил, что по графику избирательный процесс должен был начаться в конце декабря 2023 года.

Будут ли продлены президентские полномочия Зеленского

Замглавы Центризбиркома ответил на вопрос о том, будут ли полномочия президента, а впоследствии и Верховной Рады автоматически продлены в 2024 году.

"Сколько бы ни было спекуляций по этой теме, в Конституции четко записано, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Все остальное — это политические спекуляции, по поводу окончании полномочий, перехода каких-либо полномочий", — подчеркнул Дубовик.

"Закон о военном положении четко определяет, что во время военного положения выборы не проводятся. Другого пока нет, изменений в законодательство нет. То есть нет оснований, по крайней мере, юридических, говорить о чем-то в настоящее время", – добавил он.

Поэтому президент и парламент должны выполнять свои полномочия до следующих выборов.

Напомним, накануне нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Зеленский принял решение провести следующие президентские выборы 31 марта 2024 года.

Однако в видеообращении 6 ноября Зеленский заявил: "Считаю, что сейчас выборы не ко времени".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский: Выборы не ко времени!

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