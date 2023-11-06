Выборы во время войны: в Раде заявили о "сомнениях в легитимности" такого президента

Вениславский заявил, что избранный во время войны президент вряд ли будет считаться легитимным.

Президентские выборы во время войны в Украине будут противоречить конституционным принципам избирательного права и будут основания сомневаться в легитимности избранного во время военного положения президента.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский, сообщает LIGA.net.

Комментируя вопрос президентских выборов во время войны, Вениславский объяснил, что вряд ли удастся обеспечить соблюдение конституционных принципов избирательного права в условиях военного положения.

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Прежде всего, речь идет об украинцах-жителях временно оккупированных территорий и тех, кто выехал за границу и не вернулся. По словам нардепа, в обоих случаях обеспечить реализацию избирательного права для этих групп людей "очень сложно".

Вениславский также убежден, что в случае проведения президентских выборов во время войны не будет соблюдена свобода перевыборной агитации, свобода деятельности СМИ, политических партий в условиях безопасности для жизни и здоровья и т.д.

"Конституционные принципы избирательного права закреплены в разделе 3 Конституции Украины. Поэтому несоблюдение конституционных принципов дает стопроцентные основания для того, чтобы сомневаться в легитимности следующего президента, кто бы им ни был", — отметил народный избранник.

Напомним, накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что президент Владимир Зеленский сейчас взвешивает все "за" и "против" проведения президентских выборов весной 2024 года.

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