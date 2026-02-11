Выборы во время войны в Украине: как относятся в ЕС к такой идее

Почему Каллас советует Украине подождать с голосованием / © Associated Press

Проведение выборов в условиях войны в Украине не является хорошим решением.

Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Она напомнила, что конституции многих стран Европы запрещают проведение выборов во время войны. Это объясняется тем, что выборы — это всегда внутренняя борьба между разными политическими силами.

«А когда продолжаются внешние атаки, невозможно проводить выборы, ведь противник находится извне и нужно сосредоточить все усилия на противодействии ему. Именно поэтому, на мой взгляд, проведение выборов во время войны точно не хорошее решение», — говорит Каллас.

По ее мнению, пока не видно признаков, что Россия сейчас прилагает реальные усилия для достижения мира.

«Мы видим, что украинцы готовы уступить, чтобы закончить эту войну. Однако мы не видели никаких уступок с российской стороны», — подчеркнула она.

Ранее Кайя Каллас заявила, что потенциальное соглашение об окончании войны в Украине должно включать требование к России ограничить численность своей армии.

Также Каллас заявила, что в ближайшие дни предложит странам-членам ЕС перечень уступок, которые Европа должна потребовать от России в рамках возможного урегулирования войны против Украины. По ее мнению, ЕС играет «очень четкую роль» в тщательной проверке любого потенциального будущего мирного соглашения.

Напомним, британское издание Financial Times сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о подготовке к президентским выборам и всеукраинскому референдуму из-за давления со стороны США. Однако сам глава государства опроверг эту информацию.