Выборы во время войны: Верховная Рада готовит неотложную рабочую группу

Выборы в Украине

В Верховной Раде Украины формируется рабочая группа по оперативной проработке вопроса проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.

"Мы создаем рабочую группу для быстрой проработки возможности проведения выборов Президента во время военного положения. К обсуждению привлечем все фракции, ЦИК и экспертов по избирательному процессу", - сообщил Давид Арахамия.

По словам Арахамии, обсуждение будет проходить на базе профильного Комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Дата и время первого заседания будут объявлены дополнительно. Также на заседание приглашают представителей СМИ для освещения работы рабочей группы.

Напомним, в начале декабря в интервью Politico президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести президентские выборы в Украине. По его словам, Киев "использует войну, чтобы не проводить выборы".

Ранее президент Владимир Зеленский поддержал идею электронного голосования онлайн на выборах президента, в частности через Действие и другие электронные средства.