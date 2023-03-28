Выдаст ли Венгрия Путина и какие последствия для стран, отказавшихся от решения МУС – объяснение правозащитника

Венгрия заблокировала совместное заявление стран Евросоюза о выданном международном ордере на арест президента России Владимира Путина из-за вероятных преступлений в Украине. Директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский объяснил, какие последствия будут для стран, отказавшихся от решения Международного уголовного суда.

Об этом правозащитник рассказал в эфире телеканала Freedom.

По его словам, такое решение венгров не помешает подразделениям, подвязанным к МУС, арестовать Путина на территории определенного государства. Однако последствия для страны, ратифицировавшей Римский устав и отказывающейся выполнять решения МУС, будут.

"Конечно, будет обсуждение и определенные санкции. Но международные разведки работают и всем будет известно куда именно и в качестве кого Путин прилетает. Есть соответствующие подразделения, которые подвязаны к МУС и фактически отправят туда свой конвой, который задержит Путина. В странах ЕС границы открыты, соответственно там никто не будет устраивать стрельбу для того, чтобы сохранить Путина, поэтому, я думаю, что все будет урегулировано судом", – отметил Павел Лысянский.

Выходит, что после того, как Путина арестуют, венгры выдохнуть с облегчением и им даже не нужно будет оправдываться перед Российской Федерацией.

Напомним, правительство Венгрии подтвердило информацию о своем вето на совместное заявление относительно выданного Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

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