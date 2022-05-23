Выделение США 40 млрд долларов является инвестициями в борьбу украинского народа за свою страну — Байден

Американский народ понимает это, даже более чем понимает – очень сильно поддерживает.
Президент США Джо Байден уверен, что выделение Штатами 40 млрд долларов Украине является инвестициями в борьбу украинского народа за свою страну и в поддержку наших союзников, живущих в тени российской агрессии».
Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Укринформ.
Эти средства являются достойными инвестициями с точки зрения долгосрочного вклада в мир, безопасность и стабильность, добавил он.
От этого выиграют американские семьи и рабочие, подчеркнул Салливан. По его убеждению, «американский народ понимает это, даже более чем понимает – очень сильно поддерживает». Свидетельством тому, в частности, является двухпартийная поддержка в Конгрессе законопроекта о помощи Украине.
Напомним, что президент США Джо Байден в субботу подписал закон о выделении пакета поддержки Украине в объеме 40 млрд долларов.
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