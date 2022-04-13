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Выделение США новой военной помощи для Украины и заявление Байдена: пять главных событий ночи 13 апреля 2022

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Выделение США новой военной помощи для Украины и заявление Байдена: пять главных событий ночи 13 апреля 2022

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять главных событий ночи 13 апреля 2022:

  • Ожидается, что администрация президента США Джо Байдена уже в среду, 13 апреля 2022 года объявит предоставление о еще 750 миллионах долларов военной помощи Украине для ее борьбы с Россией. Об этом сообщили Reuters два американских чиновника, знакомых с этим вопросом. Читать дальше –>
  • Соединенные Штаты стремятся к победе Украины, восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности, а также прилагают все возможные усилия для того, чтобы Россия потерпела поражение. Читать дальше –>
  • Открытая степная местность будет способствовать российскому наступлению на востоке Украины, но россияне борются с численностью, а не с умением. Об этом заявил бывший директор ЦРУ, экскомандующий Центральным командованием США и силами США и НАТО в Ираке и Афганистане генерал Дэвид Петреус. Читать дальше –>
  • Президент США Джо Байден в первый раз заявил, что считает геноцидом действия России в Украине. Он дал понять, что обвиняет российского президента Владимира Путина в геноциде в Украине. Читать дальше –>
  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Байдена о геноциде в Украине, который вызвал российский президент Владимир Путин. Читать дальше –>

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