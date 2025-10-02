Выделение Украине 140 млрд евро с доходов активов РФ: переговоры в ЕС провалились

ЕС не смог согласовать выделение Украине 140 млрд евро / © Associated Press

Лидеры стран Европейского Союза не пришли к согласию относительно плана Еврокомиссии предоставить Украине до 140 миллиардов евро в виде кредита, обеспеченного доходами от замороженных российских активов.

Об этом сообщает Financial Times.

В ходе неформального саммита ЕС в Копенгагене 1 октября Бельгия, на территории которой хранится львиная доля активов в клиринговой системе Euroclear, отказалась поддержать инициативу.

Премьер Бельгии Барт де Вевер подчеркнул, что его страна не согласится на схему без гарантий коллективной ответственности всех стран ЕС в случае возможных юридических последствий.

Барт де Вевер назвал предложение ЕС по использованию процентов от российских активов «большой авантюрой», требующей жесткого распределения рисков между странами Союза. Он намекнул, что процесс может быть длительным и предложил ЕС искать альтернативные источники финансирования для Киева.

«Каждая страна должна будет предоставить пропорциональные гарантии на случай, если это пойдет не так», — сказал он журналистам Bloomberg.

Напомним, Еврокомиссия предложила предоставить Украине кредит в денежном эквиваленте хранящихся в Euroclear — бельгийском финансовом учреждении замороженных российских активов. По плану, если Россия откажется выплачивать репарации Украине после войны против страны, она потеряет права на эти активы.

Согласно плану Еврокомиссии, речь шла не о прямом изъятии замороженных активов, а об использовании доходов от их размещения для предоставления Украине кредитов в 2026-2027 годах.

Как утверждал глава оборонного комитета бундестага Томас Ревекамп в эксклюзивном интервью ТСН, Германия работает над использованием российских «замороженных» активов для закупки оружия для нужд Украины.