Выдержит ли Украина без США: в ОП заявили о наличии запасного плана

Павел Палиса / © Associated Press

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Украина готовится к любому сценарию. Даже в случае прекращения военной помощи со стороны США, государство продолжит борьбу за свободу.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса в интервью азербайджанскому агентству Report.

По его словам, Украина осознает все риски, связанные с возможной остановкой поддержки из-за океана. Несмотря на это, в Киеве заранее был разработан альтернативный сценарий действий.

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«Мы рассчитываем на поддержку партнеров и союзников. Это очень важно для нас. Но даже если в какой-то момент определенный вид помощи будет прекращен, у нас есть план Б, и мы все равно продолжим борьбу», — подчеркнул Палиса.

Таким образом, даже в самом худшем случае Украина не останется беззащитной.

Пока не уточняется, что именно включает план Б, но Киев дает понять: показаться не вариант.

Напомним, ранее мы писали о том, что Соединенные Штаты временно приостановили поставки Украине партии ракет и боеприпасов из-за беспокойства по поводу собственных запасов военной техники, что подтверждает Белый дом.

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Однако в Министерстве обороны Украины заверили, что никаких официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи из Соединенных Штатов не поступало. Для выяснения всех обстоятельств ведомство попросило телефонную консультацию с партнерами из США.

При этом президент США Дональд Трамп намерен возобновить поставки оружия Украине, реализуя его сначала союзникам по НАТО. Такой шаг свидетельствует о существенном изменении подхода к войне, что, вероятно, вызвано его недовольством президентом РФ Владимиром Путиным из-за затягивания мирных переговоров по Украине.

Отметим, Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Трамп впервые по возвращении в должность пришлет оружие Украине в соответствии с президентскими полномочиями, которые использовал его предшественник Джо Байден. Этот шаг свидетельствует о новом интересе действующего президента к защите Украины.