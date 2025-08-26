Выезд за границу для мужчин до 22 лет: Зеленский анонсировал решение уже сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал решение правительства о новых правилах пересечения границы для мужчин от 18 до 22 лет.

Об этом глава государства написал в Сети после встречи с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

"Сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Согласовали все детали с военным командованием, и в ближайшее время соответствующие возможности должны заработать», — говорится в заявлении Зеленского.

Напомним, в середине августа Зеленский поручил Кабинету министров упростить пересечение государственной границы для украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Позже Свириденко заявила, что правительство ищет оптимальный путь для появления возможности выезда за границу для мужчин в возрасте до 22 лет. Премьер отмечала, что это требует широкого обсуждения.

В Верховную Раду внесли законопроект о разрешении на выезд за границу мужчинам в возрасте до 22 лет. Нардеп Федор Вениславский анонсировал, что документ планируется вынести на голосование в сентябре.