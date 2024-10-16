Выгодно ли Соединенным Штатам приглашение Украины в НАТО: политический эксперт дал ответ

По мнению Андрея Городницкого, первый пункт Плана победы о приглашении в НАТО выглядит нереалистично.
Соединенным Штатам невыгодно приглашение Украины в НАТО.
Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал политический эксперт Андрей Городницкий.
"Первый пункт Плана победы о приглашении в НАТО выглядит нереалистично", – заявил политический эксперт.
Напомним, в среду, 16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде Украины. В первом пункте Плана победы говорится о вступлении Украины в НАТО.
К слову, генеральным секретарем НАТО за последние десять лет был Йенс Столтенберг. Он передал свои полномочия экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте 1 октября 2024 года.
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