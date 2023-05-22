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Выгревал пузо: Арестовича застукали на пляже в Израиле (фото)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Выгревал пузо: Арестовича застукали на пляже в Израиле (фото)

Экс-советник ОП решил позагорать на пляже в Израиле

Арестович наслаждается отдыхом вместе со своей семьей на пляже в Тель-Авиве.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович был замечен на пляже в Израиле.

Об этом сообщает Telegram-канал Harley Quinn.

Пока в нашей стране идет война, а украинцы обсуждают неожиданные события в Белгородской области, Арестович был замечен на одном из пляжей в Израиле. Там он нежился на солнышке вместе со своей семьей.

"Вычеркиваю Арестовича из списка крашей этого сезона. Это же надо было такое брюхо отъесть. Просто сейчас. Пляж в Тель-Авиве. С женой и ребенком", – говорится в сообщении.

© t.me/harley_with_love
Фото: t.me/harley_with_love
©
Как Арестович уехал за границу, неизвестно / ©
Как Арестович уехал за границу, неизвестно

Как бывший советник ОП уехал за границу, неизвестно. В настоящее время в Украине действует запрет на выезд военнообязанным мужчинам. Сам Арестович раньше хвастался, что получил звание полковника, хотя в Минобороны опровергли эту информацию.

Право на выезд за границу, в частности, предоставляется мужчинам, имеющим в своей семье не менее трех детей в возрасте до 18 лет. Однако старшая дочь Арестовича уже совершеннолетняя, потому под этот закон он не попадает.

Ранее сообщалось, что в Одессе смельчаки с детьми открывают пляжный сезон на фоне предупредительных знаков "Осторожно, мины".

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Дата публикации
Просмотры
6262
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