"Выгрызли в момент упоминание о ПДЧ": Кулеба перечислил три важных момента саммита НАТО для Украины

Кулеба заявил, что Киев рассчитывает получить ПДЧ в НАТО в следующем году.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя итоги саммита НАТО в Брюсселе, заявил, что еще за несколько дней до него в тексте декларации не было упоминания о ПДЧ для Украины, которая в итоге вошла в одобренный документ. Теперь он ожидает получения Украиной ПДЧ в НАТО уже в 2022 году, поскольку государство для этого уже осуществило достаточно реформ.

Об этом Дмитрий Кулеба написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, эта декларация особая и тем, что еще за несколько дней до саммита НАТО не собирался вспоминать в своем решении о ПДЧ для Украины.

"Это правда, что мы его буквально выгрызли в момент благодаря собственной настойчивости, честной беседе с НАТО и твердой поддержке ключевых наших друзей", — отметил Кулеба.

Кроме того, он отметил, что в декларациях предыдущих саммитов НАТО в 2014, 2016 и 2018 годов члены НАТО не вспоминали о ПДЧ для Украины.

"Могли, но не упоминали. Хотя в настоящее время Украина воевала и заслуживала такую поддержку", — отметил глава МИД.

Также, по мнению Кулебы, эта декларация имеет значительно более широкий контекст, потому что фактически это "план действий нового НАТО, в котором США помирились с остальными союзниками и теперь с новыми силами Альянс будет работать над достижением поставленных целей, поддержкой определенных друзей, в частности Украины, и сдерживанием определенных соперников, в том числе России".

"Поэтому если учесть контекст, это очень хорошая для нас декларация. Но я всегда честно говорю партнерам, что за хорошими декларациями должны идти хорошие действия. И лучшее такое действие — предоставление Украине ПДЧ в 2022 году. Для получения ПДЧ Украине уже сделала достаточно реформ. когда нам говорят: "Давайте еще больше реформ", то у меня один вопрос: "Сколько еще?", — написал Дмитрий Кулеба.

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Глава МИД подчеркнул, что Украина должна продолжать реформы, но не должна "мириться с тем, когда отдельные государства-члены НАТО используют реформы в Украине как оправдание для сокрытия собственного нежелания раздражать Россию".

"Украина будет членом НАТО. Для этого есть согласие и в Альянсе, и в Украине. И чем быстрее мы встанем на путь ПДЧ, тем сильнее будет становиться Украины и атлантическое пространство в целом", — подытожил Кулеба.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главным препятствием для предоставления Украине ПДЧ в НАТО является нежелание некоторых стран направлять соответствующий сигнал Российской Федерации.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джо Байдена по Плану действий членства в НАТО для Украины.

В свою очередь, в НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ, а генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в вопрос вступления Украины.

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