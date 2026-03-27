- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 900
- Время на прочтение
- 1 мин
Выход из Донбасса: в США прокомментировали заявление Зеленского
Госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию от Зеленского о новых условиях предоставления гарантий безопасности Украине.
Государственный секретарь США Марко Рубио официально отрицает информацию о том, что американская сторона выдвигает Владимиру Зеленскому требование вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности.
Это заявление передает Clash Report.
Комментируя распространенные в медиа предположения о давлении на Киев, чиновник отметил:
«Это ложь. Я видел, как он это говорил. Жаль, что он это сказал, потому что знает, что это неправда! Ему не это сказали», — заявил Рубио.
Пока американская администрация продолжает переговоры с украинским руководством в рамках ранее определенной стратегии партнерства.
Заявление Зеленского по поводу Донбасса — что известно
Ранее Зеленский заявил, что администрация Дональда Трампа предлагает Украине вывести войска из части Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Он отметил, что считает такой шаг опасным, ведь он создает серьезные риски для безопасности Украины и Европы в целом.
В Кремле заявили, что «положительно восприняли» слова президента Украины. Мол, он наконец все понял.
Также мы писали, что Россия пытается заставить Украину покинуть Донбасс, используя косвенное политическое давление и возможные неофициальные договоренности с президентом США Дональдом Трампом.