Выход РФ из Беларуси и Приднестровья: Каллас представила жесткие требования ЕС по миру

Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас / © Getty Images

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подготовила стратегический документ с перечнем уступок, на которые должна пойти Россия во время переговоров с Украиной при посредничестве США. Брюссель настаивает на выводе войск не только из Украины, но и из Беларуси и Приднестровья.

Об этом сообщил европейский редактор «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Каллас распространила среди стран-членов документ, с которым ознакомились журналисты. В нем изложен перечень шагов, на которые, по мнению Брюсселя, должна пойти Россия во время дипломатических переговоров с Украиной при посредничестве США.

Среди ключевых требований:

уменьшение численности российских войск и их вывод с территорий соседних государств;

выплата репараций;

демократические изменения внутри России.

В то же время ни ЕС, ни отдельные европейские страны пока не принимают непосредственного участия в переговорах, которые продолжаются почти год. Однако именно Брюссель обеспечивает большую часть помощи Украине, а потенциальный мирный план из 20 пунктов содержит направления ответственности ЕС — в частности возможное членство Украины до 2027 года. Европейские лидеры неоднократно выражали недовольство ограниченным политическим влиянием в этих переговорах.

Подробности о документе ЕС

В документе под названием «Основные интересы Европы в обеспечении всеобъемлющего, справедливого и длительного мира и безопасности континента» отмечается, что стабильность невозможна «без участия ЕС за столом переговоров и без учета его ключевых интересов».

Материал отражает жесткую позицию Брюсселя в отношении Москвы. Один из дипломатов ЕС назвал его фактически «ответом на максималистские требования России к Украине».

Другой европейский чиновник подчеркнул: «Достижение мира — это не только уступки Украины. Надо также говорить о том, что должна сделать Россия».

В ЕС также обсуждают возможность назначения специального представителя по вопросам России, однако по кандидатуре и полномочиям согласия пока нет.

Отдельные положения документа могут обсудить министры иностранных дел во время встречи в Брюсселе 23 февраля.

Основные требования ЕС

Суверенитет и территории

Евросоюз требует, чтобы Россия:

уважала независимость и территориальную целостность государств;

не добивалась юридического признания оккупированных украинских территорий;

согласилась на их демилитаризацию;

Если Украина согласится ограничить численность своих войск или отвести их из определенных районов, Россия должна осуществить аналогичные шаги.

Безопасность Европы

ЕС настаивает, чтобы Москва прекратила:

дезинформационные кампании;

диверсии и кибератаки;

нарушение воздушного пространства;

вмешательство в выборы в Европе и соседних странах.

Также выдвинуты требования:

не размещать ядерное оружие в Беларуси;

прекратить военное присутствие в Беларуси, Украине, Молдове, Грузии и Армении.

Международное право и военные преступления

Евросоюз настаивает на:

отсутствии амнистии за военные преступления;

доступе международных следователей к местам возможных преступлений;

приоритете международного права над внутренним законодательством РФ.

Репарации

В документе указано: Россия должна компенсировать ущерб Украине, европейским государствам и компаниям, а также экологический ущерб.

Сейчас ЕС заморозил примерно 210 млрд евро российских активов, но механизм их полной конфискации еще не согласован. В то же время доходы от этих средств уже передают Украине.

Внутренняя ситуация в России

Среди требований:

проведение честных выборов под международным наблюдением;

освобождение политических заключенных;

возвращение депортированных гражданских и детей;

обеспечение свободы медиа;

отмена закона об «иностранных агентах»;

прекращение преследования инакомыслящих;

сотрудничество в расследовании гибели оппозиционных политиков Алексея Навального и Бориса Немцова.

Напомним, ранее в феврале Каллас заявила, что будущее мирное соглашение должно ограничивать численность российской армии и военные расходы РФ, а не украинские силы, поскольку именно российская агрессия является угрозой для Европы. Она отметила, что европейцы будут выдвигать собственные условия россиянам, а не давить на Украину, поскольку длительный мир возможен только при условии сдерживания милитаризма Москвы.

К слову, после трехсторонней встречи с участием Украины, России и США в Женеве 17-18 февраля президент Владимир Зеленский надеется провести новый раунд переговоров в этом же месяце. Он настаивает на обязательном участии европейских лидеров (Франции, Британии, Германии, Италии и Швейцарии). Подводя итоги встречи в Женеве, Зеленский отметил, что хотя военные достигли прогресса в обсуждении мониторинга прекращения огня, политические вопросы и подготовка встречи лидеров остаются недоработанными.