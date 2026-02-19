- Дата публикации
Выход РФ из Беларуси и Приднестровья: Каллас представила жесткие требования ЕС по миру
Европа официально заявляет свои права на участие в мирных переговорах, выдвигая Кремлю жесткие условия. Среди требований — вывод войск не только из Украины и демократические изменения в самой России.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подготовила стратегический документ с перечнем уступок, на которые должна пойти Россия во время переговоров с Украиной при посредничестве США. Брюссель настаивает на выводе войск не только из Украины, но и из Беларуси и Приднестровья.
Об этом сообщил европейский редактор «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
Каллас распространила среди стран-членов документ, с которым ознакомились журналисты. В нем изложен перечень шагов, на которые, по мнению Брюсселя, должна пойти Россия во время дипломатических переговоров с Украиной при посредничестве США.
Среди ключевых требований:
уменьшение численности российских войск и их вывод с территорий соседних государств;
выплата репараций;
демократические изменения внутри России.
В то же время ни ЕС, ни отдельные европейские страны пока не принимают непосредственного участия в переговорах, которые продолжаются почти год. Однако именно Брюссель обеспечивает большую часть помощи Украине, а потенциальный мирный план из 20 пунктов содержит направления ответственности ЕС — в частности возможное членство Украины до 2027 года. Европейские лидеры неоднократно выражали недовольство ограниченным политическим влиянием в этих переговорах.
Подробности о документе ЕС
В документе под названием «Основные интересы Европы в обеспечении всеобъемлющего, справедливого и длительного мира и безопасности континента» отмечается, что стабильность невозможна «без участия ЕС за столом переговоров и без учета его ключевых интересов».
Материал отражает жесткую позицию Брюсселя в отношении Москвы. Один из дипломатов ЕС назвал его фактически «ответом на максималистские требования России к Украине».
Другой европейский чиновник подчеркнул: «Достижение мира — это не только уступки Украины. Надо также говорить о том, что должна сделать Россия».
В ЕС также обсуждают возможность назначения специального представителя по вопросам России, однако по кандидатуре и полномочиям согласия пока нет.
Отдельные положения документа могут обсудить министры иностранных дел во время встречи в Брюсселе 23 февраля.
Основные требования ЕС
Суверенитет и территории
Евросоюз требует, чтобы Россия:
уважала независимость и территориальную целостность государств;
не добивалась юридического признания оккупированных украинских территорий;
согласилась на их демилитаризацию;
Если Украина согласится ограничить численность своих войск или отвести их из определенных районов, Россия должна осуществить аналогичные шаги.
Безопасность Европы
ЕС настаивает, чтобы Москва прекратила:
дезинформационные кампании;
диверсии и кибератаки;
нарушение воздушного пространства;
вмешательство в выборы в Европе и соседних странах.
Также выдвинуты требования:
не размещать ядерное оружие в Беларуси;
прекратить военное присутствие в Беларуси, Украине, Молдове, Грузии и Армении.
Международное право и военные преступления
Евросоюз настаивает на:
отсутствии амнистии за военные преступления;
доступе международных следователей к местам возможных преступлений;
приоритете международного права над внутренним законодательством РФ.
Репарации
В документе указано: Россия должна компенсировать ущерб Украине, европейским государствам и компаниям, а также экологический ущерб.
Сейчас ЕС заморозил примерно 210 млрд евро российских активов, но механизм их полной конфискации еще не согласован. В то же время доходы от этих средств уже передают Украине.
Внутренняя ситуация в России
Среди требований:
проведение честных выборов под международным наблюдением;
освобождение политических заключенных;
возвращение депортированных гражданских и детей;
обеспечение свободы медиа;
отмена закона об «иностранных агентах»;
прекращение преследования инакомыслящих;
сотрудничество в расследовании гибели оппозиционных политиков Алексея Навального и Бориса Немцова.
Напомним, ранее в феврале Каллас заявила, что будущее мирное соглашение должно ограничивать численность российской армии и военные расходы РФ, а не украинские силы, поскольку именно российская агрессия является угрозой для Европы. Она отметила, что европейцы будут выдвигать собственные условия россиянам, а не давить на Украину, поскольку длительный мир возможен только при условии сдерживания милитаризма Москвы.
К слову, после трехсторонней встречи с участием Украины, России и США в Женеве 17-18 февраля президент Владимир Зеленский надеется провести новый раунд переговоров в этом же месяце. Он настаивает на обязательном участии европейских лидеров (Франции, Британии, Германии, Италии и Швейцарии). Подводя итоги встречи в Женеве, Зеленский отметил, что хотя военные достигли прогресса в обсуждении мониторинга прекращения огня, политические вопросы и подготовка встречи лидеров остаются недоработанными.