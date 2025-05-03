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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Выход США из переговоров по войне: в Вашингтоне сказали, за кем решающее слово

В американском Госдепе отмечают, что дальнейшие шаги США будут зависеть от прогресса или его отсутствия в переговорах.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дональд Трамп и Владимир Путин.

Дональд Трамп и Владимир Путин. / © ТСН.ua

Решение о возможном выходе Соединенных Штатов Америки по переговорам по Украине будет принимать американский президент Дональд Трамп.

Об этом заявила в соцсети Х пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс.

"Если и когда это произойдет, будет решением президента. Мы подталкиваем обе стороны к реальному прогрессу", - подчеркнула она.

Кроме того, Брюс прокомментировала свое заявление о возможном выходе Вашингтона из мирных переговоров. Мол, существует много фейковых новостей ее комментарии.

"Вот правда: глава Госдепа Марко Рубио заявил, если не будет прогресса в переговорах между Россией и Украиной в направлении конкретного решения, Соединенные Штаты сделают шаг назад как посредника", - заявила представитель Госдепа.

Как сообщалось, Госдеп уточнил, что подразумевалось под их заявлением о выходе из переговоров. По словам спикера Теми Брюс, ситуация не дошла до такого решения. Кроме того, гипотетический отказ Вашингтона от посредничества не означает, что Штаты отказываются помогать в урегулировании.

Напомним, ранее Темми Брюс заявила о том, что Штаты выходят из переговоров Украины и РФ и больше не планируют выполнять роль посредника. Якобы теперь инициатива должна перейти непосредственно в Киев и Москву, подчеркнула представитель Госдепа.

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