"Выходим на финишную прямую": украинский посол рассказала о подготовке встречи Зеленского и Байдена

"Выходим на финишную прямую": украинский посол рассказала о подготовке встречи Зеленского и Байдена

Встреча Зеленского и Байдена должна состояться 30 августа.

Подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского в США, где он в конце августа должен встретиться с американским коллегой Джо Байденом, выходит на финишную прямую.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

Она рассказала, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак провели в Вашингтоне два чрезвычайно интенсивных дня. В частности, состоялись содержательные встречи с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливана и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"В приоритете — подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского и его встреча с президентом США Джо Байденом 30 августа. Наша цель — углубление стратегического партнерства Украины и США реальными конкретными совместными инициативами для защиты суверенитета и территориальной целостности, в повышении безопасности в Украине и регионе, увеличении нашей военной способности, ускорении трансформации Украины в современную, экономически сильную демократическую страну", — отметила Маркарова.

Кроме того, она сообщила, что состоялись встречи с влиятельными сенаторами Джином Шахином, Крисом Мерфи, Джимом Ришем, Роджером Викери, Бобом Менендес, Бенджамином Кардином и конгрессменом Бредом Шерманом.

"По словам министра, теперь у нас будет три недели "тихой дипломатии", когда мы вместе с американскими партнерами будем работать над реализацией оговоренных конкретных планов о встрече лидеров Украины и США. Выходим на финишную прямую подготовки визита №1", — добавила Маркарова.

Напомним, что 7 июня Джо Байден во время телефонного разговора с Зеленским пригласил украинского президента в Белый дом.

Это произошло на фоне отмены Соединенными Штатами санкций против "Северного потока-2", отказа стран НАТО говорить о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ) и реального тупика в процессе мирного урегулирования на Донбассе.

О том, удачную ли тактику выбрали в Зеленского, каких именно гарантий безопасности со стороны США надеемся и что украинского президента ждет в Белом доме — читайте в материале ТСН.ua.

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Новости Украины: визит в США - Зеленский ответил на приглашение Байдена

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