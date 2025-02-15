"Выиграет только Путин": Зеленский прокомментировал заявление Венса о Европе

Для Европы очень важен союз с США, поэтому заявления, в которых речь не идет об укреплении этого союза, пугают европейских лидеров.

Об этом сказал в субботу, 15 февраля, президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности.

"Безусловно, это выбор Соединенных Штатов. Команда [президента США Дональда Трампа] больше сосредоточена на внутренних вопросах. Но я считаю, что этот союз [Европы и США] нельзя потерять. Выиграет только Путин, Северная Корея и может еще кто-нибудь”, — сказал он.

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По словам украинского президента, после его предложения о полуторамиллионном контингенте украинской армии в Европе для защиты от возможной российской агрессии, "европейские лидеры пошли думать".

"Мы проведем несколько консультаций, понимая, что здесь большой вопрос денег, возможностей, потому что это большие деньги", — сказал он.

Напомним, во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что его больше беспокоят не угрозы от России или Китая, а отход Европы от основных "демократических ценностей", которые разделяют США.

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