"Вылезают московские уши": дипломат прокомментировал мирный план Италии для Украины

За мирным планом для Украины, который Италия подала ООН, может стоять Москва.

Этот план был создан без Украины, что некорректно в сегодняшних условиях.

Об этом в интервью Оbozrevatel сказал экс-министр иностранных дел, дипломат Владимир Огрызко.

Огрызко считает, что ООН – это абсолютно недееспособная структура, которая не может ничего предложить Украине, поскольку это может заблокировать Россия и Китай.

"Есть же формула: ничего об Украине без Украины. Но тут, видите ли, на это не обратили никакого внимания и просто сразу подали план в ООН. Это абсолютно недееспособная организация, которая ничего не может и ничего не будет делать, потому что любую разумную инициативу тут же заблокирует Россия на пару с Китаем", – объяснил Огрызко.

Украинский дипломат считает, что за мирным планом, который разработала Италия, может стоять Москва. Огрызко считает, что такой план не стоит внимания.

Напомним, МИД Италии с участием правительственного дворца Киджи разработал план мира и урегулирование кризиса в Украине. В документе содержатся четыре этапа.

Также в МИД Украины сообщили, что изучаются предложения Италии, которая поделилась своим видением путей прекращения развязанной Россией войны. В России заявили, что им ничего не известно о мирном плане для Украины.

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