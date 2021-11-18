Вынесли на носилках: Саакашвили потерял сознание в тюремной больнице

Состояние здоровья Саакашвили оценивается как критическое.

Находящемуся в тюремной больнице экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили стало хуже. После встречи с адвокатами политик поскользнулся и упал, его на носилках вынесли из комнаты свиданий.

Об этом заявил адвокат Саакашвили Бека Басилая, пишет издание "Новости Грузия".

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По словам адвоката, в каком состоянии сейчас Саакашвили, его неизвестно.

"Михеил выходил после встречи с адвокатами, поскользнулся и упал. После этого я не слышал его голоса, глаза он не открывал. Они привезли носилки и увезли его... До этого он чувствовал себя очень плохо", — заявил он.

В свою очередь, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова уточнила, что согласно заключению комиссии, состояние Саакашквили оценивается как критическое и его немедленно нужно перевести в отделение интенсивной терапии мультифункционального стационара, условиям которого не соответствует медучреждение тюрьмы № 18.

"В настоящее время комиссией установлены диагнозы: энцефалопатия Вернике, прогрессирующая гипокалиемия, анемия, талассемия; существует вероятность желудочного кровотечения, сильно стрессовая среда. Среди ожидаемых осложнений: эпилептический статус или кома, летальная аритмия, почечная недостаточность, сердечная недостаточность; рефидинг-синдрома (РФС – комплекс жизнеугрозных метаболических нарушений)", — констатировала Денисова.

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Она подчеркнула, что для сохранения жизни и поддержания здоровья Михеила Саакашвили необходимо обеспечить круглосуточный и срочный доступ к многопрофильным медицинским услугам, которые будут предоставляться врачами, имеющими комплексный опыт группового ухода за такими пациентами.

Как сообщалось, 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

Из-за ухудшения здоровья в понедельник, 8 ноября, Михеила Саакашвили перевели из тюрьмы №12 в Руставе в Глданскую тюремную больницу №18.

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