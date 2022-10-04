"Выплата Россией репараций": глава МИД Польши высказался, как должна закончиться война в Украине

В то же время, Бербок предупредила, что европейское сообщество не оставит "без ответа" захват украинских земель Путиным.

Развязанная Россией война должна завершиться восстановлением территориальной целостности Украины. Кроме того, РФ должна выплатить Украине военные репарации.

Об этом глава МИД Польши Збигнев Рау заявил 4 октября в Варшаве на совместном брифинге со своей германской коллегой Анналеной Бербок, пишет Die Welt.

Так, оба министра сказали – нет ничего, что могло бы разделить Польшу и Германию в вопросе поддержки Украины.

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Бербок подчеркнула, что европейское сообщество не оставит "без ответа" захват украинских земель президентом РФ Владимиром Путиным. Ради этого ЕС готовит восьмой пакет санкций, который ударит по российскому режиму там, "где он действительно работает". Прежде всего, речь идет о доходах от нефти.

В то же время Рау сказал, что обе страны осуждают фейковые "референдумы" на оккупированных территориях Украины и не признают попытки их аннексии Россией.

"Мы согласны, что война должна завершиться восстановлением Украиной территориальной целостности, привлечением к ответственности исполнителей военных преступлений и выплатой Россией военных репараций", — подчеркнул польский министр.

Напомним, как заявлял в середине сентября советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, для начала переговоров с Россией она должна освободить все территории Украины, должны быть наказаны военные преступники, а также РФ должна выплатить репарации за причиненный ущерб.

Похожее заявление сделал и секретарь СНБО Алексей Данилов. Так, он сказал, что сейчас актуально поговорить о контрибуциях и репарациях, и если кремлевский режим будет оттягивать эти переговоры, то суммы будут больше.

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