Выплаты военным после плена по 50 тысяч ежемесячно: Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вводящий выплаты в размере 50 тысяч грн для военнослужащих, освобожденных из плена.

«Президент подписал соответствующий закон, спасибо за поддержку. Благодарна народным депутатам за принятие важного решения для наших военных.

Поддержка будет осуществляться в первые три месяца реабилитации. Ранее такие выплаты получали только те, кто получил ранения, контузии или увечья. Однако многие военные после плена также имеют серьезные заболевания, требующие длительного лечения. Теперь государство гарантирует помощь каждому и каждому прошедшему плену. Важный шаг для комплексной поддержки наших защитников и защитниц», — отметила в свою очередь премьер Юлия Свириденко.

Реклама

9 октября Верховная Рада поддержала законопроект №13627 о выплатах дополнительного вознаграждения военнослужащим, освобожденным из плена, страдающим заболеваниями и нуждающимся в длительном стационарном лечении.

Принятый закон предусматривает, что военные, которые после освобождения из плена нуждаются в длительном стационарном лечении (более 30 дней), будут получать ежемесячную выплату в размере 50 тысяч грн.

Также законом предусматривается, что средства будут выплачиваться в первые три месяца лечения. Документ регулирует порядок выдачи справок о травмах или заболеваниях, полученных в плену во избежание различной трактовки норм и бюрократических преград.

В частности, закон предусматривает, что:

выплата действует все время непрерывного лечения (включая перемещение между больницами)

в случае подозрения в преступлениях против нацбезопасности или военных преступлениях — выплаты останавливаются, а по обвинительному приговору — отменяются

справка об обстоятельствах получения травмы или болезни оформляется быстро — в течение 5 дней

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 15 августа принял решение о выплате 15 млн грн семьям погибших в плену защитников.