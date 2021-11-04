"Выполнила более 200 контрольных показателей": посол уверен, что Украина имеет право на вступление в ЕС и НАТО

"Выполнила более 200 контрольных показателей": посол уверен, что Украина имеет право на вступление в ЕС и НАТО

Мельник убежден, что Владимир Путин боится вступления Украины в ЕС и НАТО.

Украина за последние несколько лет выполнила более 200 контрольных показателей стандартов вступления в ЕС и уже может стать членами НАТО и Евросоюза.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник пишет RND.

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По словам Андрея Мельника, Украина рассчитывает на то, что станет членом НАТО к 2030 году. Однако в этом вопросе многое зависит от Германии. В том числе и евроатлантические устремления.

Андрей Мельник заявил, что официальная гарантия от Германии на членство в ЕС и НАТО в виде предложения в коалиционном соглашении нового федерального правительства была бы мощнее всех санкций против России. По словам посла, Кремль выступает против евроатлантических перспектив Украины, а Германия приняла эту позицию.

Мельник убежден, что Владимир Путин боится вступления Украины в ЕС и НАТО. Причиной тому является то, что в таком случае тоталитарный режим в России просто упадет.

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"В демократической и экономически успешной Украине как части западного сообщества ценностей глава Кремля видит опасность для своего тоталитарного насильственного режима. Вступление Украины в ЕС и НАТО также станет положительным сигналом для угнетенного гражданского общества в России", - заявил Мельник.

Также посол Украины прокомментировал лоббирование Германией запуска российского "Северного потока-2". По словам Андрея Мельника, это "нож в спину украинцев". После запуска российского газопровода, по словам дипломата, доверие наших граждан к официальному Берлину пошатнулось, и вернуть его будет трудно.

Напомним:

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина имеет право сама определять свою внешнюю политику и ни одно другое государство не может запретить вступить в НАТО.

Ранее представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал вступление Украины в НАТО худшим сценарием, который заставляет Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.

вступление Украины в НАТО худшим сценарием, который заставляет Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности. В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что худший сценарий состоялся, когда Россия напала на украинские земли и продолжает убивать украинцев на востоке Украины.

Москва окончательно разорвала отношения с НАТО и пригрозила последствиями для Украины

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