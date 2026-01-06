Выполнит ли Трамп обещание о гарантиях безопасности для Украины: экс-чиновник ЦРУ назвал условие

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сдержит свое слово о гарантиях безопасности для Украины, если даст это обещание публично.

Такое мнение высказал бывший чиновник американского ЦРУ Ральф Гофф в эфире телеканала «Новини.Live».

По словам Гоффа, у Трампа есть хороший опыт соблюдения своего слова, когда он публично дает обещания.

«У нас (США — ред.) плохая история с такими обещаниями, но давайте оставим это в стороне. Если президент Дональд Трамп публично пообещает предоставить гарантии безопасности, я думаю, он сдержит слово. Он имеет хороший опыт соблюдения своего слова, когда публично берет на себя обязательства«, — сказал экс-чиновник ЦРУ.

Он отметил, что ключевым вопросом является то, какой уровень гарантий безопасности для Украины будет готова принять Россия. Пока Москва заявляет, что не примет никаких гарантий с Запада. По мнению Гоффа, такая позиция Кремля является нереалистичной.

Он напомнил, что накануне госсекретарь США Марко Рубио сказал — соглашение возможно только тогда, когда обе стороны чем-то уступают.

«Это был обнадеживающий сигнал. Я всегда говорил: хороший мир — это тот, которым недовольны все. Посмотрим, смогут ли гарантии безопасности стать тем пунктом, который России не будет нравиться, но который ей придется принять», — резюмировал экс-чиновник ЦРУ.

Напомним, по данным The New York Times, 3 января в Украину прибыли 18 советников по нацбезопасности для обсуждения системы защиты, экономического восстановления и поэтапного прекращения войны, основные положения которых надеются согласовать уже в январе. Сейчас рассматриваются варианты предоставления гарантий безопасности по принципу Статьи 5 НАТО, сохранение 800-тысячного войска при поддержке партнеров и участие «коалиции желающих» европейских стран, некоторые из которых готовы разместить свои силы на украинской территории.