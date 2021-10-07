Выпуск ток-шоу "Право на владу" посвятят 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра

В четверг, 7 октября, в 21:45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

Сегодня, 7 октября, в 21.45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу". В прямом эфире Наталья Мосейчук и гости студии будут обсуждать трагедию Бабьего Яра, когда во времена гитлеровской оккупации в киевском урочище расстреляли около 100 тысяч человек, из которых более двух третей были евреями.

6 октября в Украине прошли 80-я годовщина трагедии Бабьего Яра. Почему память об этом важна? Для чего трагедии скрывали еще много лет после падения Рейха, и из-за чего до сих пор ведутся дискуссии вокруг мемориала в Бабьем Яру и есть ли в Украине проблема антисемитизма?

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О жгучей боли потерь и лишь частично изученных исторических уроков в этот четверг будут говорить в программе "Право на владу". Ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук сегодня посетила студию "Твоего Дня" и призвала всю Украину посмотреть сегодняшний эфир, посвященный трагедии.

"Это — катастрофа. Я считаю, что эти события, которые произошли в Киеве 29 и 30 сентября смело можно называть катастрофой. Такого не было ни в одной стране, оккупированной немцами — ни во Франции, ни в Польше такого преследования, массового убийства не было. И этот вопрос навсегда останется без ответа — почему были убиты невинные дети, женщины. это — невозможно осознать. Такие события следует помнить, об этом важно говорить. Именно поэтому мы посвящаем сегодняшний эфир этой теме", — сказала Наталья Мосейчук в эфире "Твоего Дня".

Сразу после выпуска ток-шоу "Право на владу" зрители "1+1" смогут посмотреть документальный фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст". Фильм создан на основе архивных материалов и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29-30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии.

В программе примут участие:

глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович,

член Наблюдательного совета мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", диссидент (Израиль) Натан Щаранский,

сотрудник музея "Яд Вашем" (Израиль) Арон Шнеер,

режиссер фильма "Бабий Яр. Контекст "Сергей Лозница,

главный раввин Украины Моше Раувен Асман,

доктор исторических наук, профессор Харьковского университета им.В.Каразина Гелинада Гринченко,

историк, заместитель председателя Академического совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (Германия) Андрей Уманский,

директор Института истории Церкви Украинского католического университета Олег Турий,

журналист Дмитрий Гордон,

историк, директор Украинского института изучения Холокоста "Ткума" Игорь Щупак,

журналист Михаил Френкель,

бизнесмен Михаил Бродский,

дочь и внучка Праведников Мира Елена Слободяник,

заключенная Иллинецкого гетто, писательница (Израиль) Лидия Корнеева,

директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 7 октября, на телеканале "1+1" в 21:45, а также, в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.

В ток-шоу "Право на владу" будут говорить о трагедии в Бабьем Яру

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