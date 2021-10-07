Выпуск ток-шоу "Право на владу" посвятят 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра

В четверг, 7 октября, в 21:45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".
Сегодня, 7 октября, в 21.45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу". В прямом эфире Наталья Мосейчук и гости студии будут обсуждать трагедию Бабьего Яра, когда во времена гитлеровской оккупации в киевском урочище расстреляли около 100 тысяч человек, из которых более двух третей были евреями.
6 октября в Украине прошли 80-я годовщина трагедии Бабьего Яра. Почему память об этом важна? Для чего трагедии скрывали еще много лет после падения Рейха, и из-за чего до сих пор ведутся дискуссии вокруг мемориала в Бабьем Яру и есть ли в Украине проблема антисемитизма?
О жгучей боли потерь и лишь частично изученных исторических уроков в этот четверг будут говорить в программе "Право на владу". Ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук сегодня посетила студию "Твоего Дня" и призвала всю Украину посмотреть сегодняшний эфир, посвященный трагедии.
"Это — катастрофа. Я считаю, что эти события, которые произошли в Киеве 29 и 30 сентября смело можно называть катастрофой. Такого не было ни в одной стране, оккупированной немцами — ни во Франции, ни в Польше такого преследования, массового убийства не было. И этот вопрос навсегда останется без ответа — почему были убиты невинные дети, женщины. это — невозможно осознать. Такие события следует помнить, об этом важно говорить. Именно поэтому мы посвящаем сегодняшний эфир этой теме", — сказала Наталья Мосейчук в эфире "Твоего Дня".
Сразу после выпуска ток-шоу "Право на владу" зрители "1+1" смогут посмотреть документальный фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст". Фильм создан на основе архивных материалов и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29-30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии.
В программе примут участие:
- глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович,
- член Наблюдательного совета мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", диссидент (Израиль) Натан Щаранский,
- сотрудник музея "Яд Вашем" (Израиль) Арон Шнеер,
- режиссер фильма "Бабий Яр. Контекст "Сергей Лозница,
- главный раввин Украины Моше Раувен Асман,
- доктор исторических наук, профессор Харьковского университета им.В.Каразина Гелинада Гринченко,
- историк, заместитель председателя Академического совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (Германия) Андрей Уманский,
- директор Института истории Церкви Украинского католического университета Олег Турий,
- журналист Дмитрий Гордон,
- историк, директор Украинского института изучения Холокоста "Ткума" Игорь Щупак,
- журналист Михаил Френкель,
- бизнесмен Михаил Бродский,
- дочь и внучка Праведников Мира Елена Слободяник,
- заключенная Иллинецкого гетто, писательница (Израиль) Лидия Корнеева,
- директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 7 октября, на телеканале "1+1" в 21:45, а также, в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.