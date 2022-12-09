"Вырастила Путина как фигуру": Арестович набросился с критикой на Меркель

По словам Арестовича, эксканцлер заставляла Украину "сбрасывать вышиванку и мыть ею полы Кремля, когда навязывала "Минск-1" и "Минск-2".

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель виновата в том, что Путин закрепился у власти.

Об этом Арестович сказал в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

По его мнению, именно Меркель "вырастила Путина, как фигуру".

"Ее доля в этом – не менее 60%. Она защищала и оправдывала Путина в его преступлениях. Выталкивала Украину и Грузию из НАТО. Заставляла "сбрасывать вышиванку и мыть ею полы Кремля", когда навязывала "Минск-1" и "Минск" -2". "Северные потоки" при ком были созданы? А именно благодаря им Путин решился на войну, ведь получил резервные пути поставки газа. Поэтому то, что переживает сейчас Украина, Германия и весь мир – 70% ее политического "творчества", – сказал Арестович.

Советник ОП уточнил, что станет уважать Меркель, если она публично признает свои ошибки и призовет усилить военную помощь Украине.

"Я ее буду уважать, когда она скажет: "Это я вырастила чудовище (Путина. – Ред). Я вырастила Путина, я инвестировала в Путина, защищала Путина, я развалила немецкую армию и спецслужбы. Я посадила 55% германской промышленности на российский газ и тотальную зависимость от РФ", – отметил он.