"Выражение несокрушимости народа": "Слуга народа" будет просить Зеленского о присвоении расстрелянному воину Героя Украины

Более года государство-оккупант, Российская Федерация, ведет полномасштабную войну против Украины. Не имея возможности победить украинцев на поле боя, агрессор предпринимает многочисленные преступления против гражданского населения и военнопленных, пытаясь сломать волю к борьбе.

Об этом говорится в заявлении фракции "Слуга народа", которое в социальных сетях обнародовал ее глава Давид Арахамия.



Очередным военным преступлением Российской Федерации стал расстрел безоружного воина, последними словами которого были "Слава Украине!". Эту жестокую расправу оккупанты сами же сняли.



"Мы преклоняем головы перед героизмом патриота, который перед лицом жестокого врага проявил мужество и остался верен народу Украины и военной присяге до конца. Его подвиг останется навсегда в памяти украинцев. Мы сделаем все, чтобы привлечь убийц к ответственности и наказать за совершенное бесчеловечное преступление. Призываем мировое сообщество, парламенты, правительства и международные организации наказать государство-террориста и его руководство за все военные преступления, преступления против человечности и акты геноцида, совершенные против украинского народа", — говорится в сообщении.



Также, после установления всех обстоятельств и идентификации погибшего, фракция намерена направить президенту Украины Владимиру Зеленскому обращение с просьбой придать воину звание Героя Украины (посмертно).



"Его подвиг является выражением несокрушимости народа и украинского войска. Героям Слава!", — резюмируют в заявлении.

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Расстрел воина ВСУ: детали

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану, чтобы расследовать расстрел россиянами украинского военного.

К тому же, генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что по факту расстрела российскими оккупантами пленного воина ВСУ возбуждено уголовное производство.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал жестокий расстрел пленного воина ВСУ. Он считает, что Украина найдет убийц героя.

Также знаменитости почтили память расстрелянного пленного воина ВСУ. Они призвали мировых лидеров открыть глаза на преступления России.

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