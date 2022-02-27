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Вышли сотни тысяч людей: в Европе начались массовые митинги против войны в Украине (фото)

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Вышли сотни тысяч людей: в Европе начались массовые митинги против войны в Украине (фото)

Associated Press

Жители европейских городов на антивоенных митингах призывают остановить войну, развязанную Путиным.

Сегодня, 27 февраля, в европейских городах проходят массовые акции в поддержку Украины, на территорию которой напала Российская Федерация.

Бесчисленное количество людей вышло на митинги в Берлине и Праге. В частности, по данным полиции Берлина, в немецкой столице собралось больше 100 тысяч человек, чтобы выразить поддержку нашей стране и осудить действия окупантов.

Активисты же сообщают, что количество митингующих может достигать 500 тысяч.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

Аналогичный протест против вторжения России в Украину также продолжается в столице Чехии - Праге.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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