Вышли сотни тысяч людей: в Европе начались массовые митинги против войны в Украине (фото)

Вышли сотни тысяч людей: в Европе начались массовые митинги против войны в Украине (фото)

Жители европейских городов на антивоенных митингах призывают остановить войну, развязанную Путиным.

Сегодня, 27 февраля, в европейских городах проходят массовые акции в поддержку Украины, на территорию которой напала Российская Федерация.

Бесчисленное количество людей вышло на митинги в Берлине и Праге. В частности, по данным полиции Берлина, в немецкой столице собралось больше 100 тысяч человек, чтобы выразить поддержку нашей стране и осудить действия окупантов.

Активисты же сообщают, что количество митингующих может достигать 500 тысяч.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Аналогичный протест против вторжения России в Украину также продолжается в столице Чехии - Праге.

MERCI!



Мы все должны стрелять в Россию, чтобы полностью расположить ее с Украиной. pic.twitter.com/vR1tiDPv3l — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 27 февраля 2022

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

потери личного состава – более 3000 человек,

танки – около 100,

боевые бронированные машины – около 540,

пушки – 15,

ЗРК "Бук" – 1,

самолеты – 16,

вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: