Выслать иностранных военных и вернуть оружие: в российском МИДе озвучили условия деэскалации вокруг Украины

Выслать иностранных военных и вернуть оружие: в российском МИДе озвучили условия деэскалации вокруг Украины

Захарова в очередной раз призвала руководство НАТО отказаться от политики "открытых дверей" и не принимать в свои ряды Украину.

Деэскалация на границе возможна, если украинская власть вышлет всех иностранных инструкторов, вернет все оружие, полученное от западных партнеров для защиты от нового вторжения РФ, и откажется от совместных учений с Североатлантическим альянсом.

Об этом на фоне все большего давления стран Запада на Москву из-за ее угроз в адрес Киева заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова во время брифинга в среду, 9 февраля.

"Прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывезти все ранее поставленные Киеву иностранные вооружения за пределы украинской территории", — сказала она.

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Она еще раз призвала руководство НАТО отказаться от политики "открытых дверей" и не принимать в свои ряды Украину.

Кроме того, Захарова призвала Киев перечитать текст Минских соглашений, прежде чем делать заявления об особом статусе Донбасса. В то же время, она подчеркнула, что представление Москвы о соответствующем статусе так называемых самопровозглашенных республик региона полностью совпадает с текстом упомянутых договоренностей.

Напомним:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подверг критике идею "финляндизации" Украины. Он считает, что Украина сама должна решать вопрос вступления в Альянс.

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