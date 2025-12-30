Высокие рейтинги Буданова говорят об общественном запросе на рациональность и стратегическое мышление, - эксперт

Реклама

Он обращает внимание на показатели начальника ГУР Кирилла Буданова, набирающего 10,9% в первом туре и уже 32,1% во втором туре в паре с Владимиром Зеленским, побеждая действующего президента.

"Такое внимание к Будову является сильным запросом общества не столько на "новые лица", сколько запросом на рациональность и стратегическое мышление, на новый подход к ведению войны и управлению государством в столь сложные времена", - отмечает эксперт.

Отдельное внимание блогер обращает на данные гипотетических выборов в Верховную Раду: «Опросы выборов в Парламент показывают, что партия Буданова получает около 14% и также входит в ТОП-3».

Аналитик отмечает, что высокие показатели Буданова не связаны с политической кампанией, а скорее является следствием его публичной позиции — «откровенной, местами жесткой, без иллюзий».

«Это мы видели и в его (ред. — Буданова) последних интервью — объяснение мира таким, как он есть, а не таким, каким бы нам хотелось его видеть», — подчеркивает Прокопишин.

В целом, по мнению эксперта, результаты опроса скорее отражают общественные ожидания нового качества государственного управления после войны, которую Кирилл Буданов демонстрирует, как руководитель военной разведки.

Напомним, что ранее руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович заявил, что Кирилл Буданов воспринимается как "эффективный силовик", ведь ГУР выполняет действенные спецоперации.