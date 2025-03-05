Высокопоставленные должностные лица Трампа связываются с Зеленским, чтобы попытаться вернуть переговоры в нужное русло — CNN

Администрация Трампа уверена, что дискуссии по возобновлению соглашения о полезных ископаемых идут в правильном направлении.

Два источника, знакомых с обсуждениями, сообщили, что высокопоставленные должностные лица американского президента Дональда Трампа провели обратные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой.

Об этом пишет CNN.

Официальные лица Трампа отметили важность стабилизации отношений с Белым домом как можно быстрее, и призвали украинцев вернуться к переговорам перед выступлением президента в Конгрессе, сообщили источники.

Среди обратившихся к президенту Украины Владимиру Зеленскому есть представитель Трампа в Украине Кит Келлог, сообщил один из источников. Затем быстро стал пост в X Зеленском.

Один чиновник Белого дома сообщил CNN, что соглашение о редких минералах с Украиной еще не подписано. Министр финансов Скотт Бессент, принимающий непосредственное участие в обсуждении соглашения, сказал Fox News, что пока не планируется его подписание к выступлению Трампа.

Однако представитель Белого дома утверждал, что администрация Трампа уверена, что дискуссии по возобновлению соглашения о полезных ископаемых идут в правильном направлении.

В частности, президент, который планирует затронуть тему войны за границей во время своей речи, включая войну между Украиной и Россией, очень хочет объявить о победе в соглашении с полезными ископаемыми, сказал неназванный американский чиновник.

Напомним, что ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс сказал, что Дональд Трамп все еще "предан соглашению о редкоземельных минералах".

Спикер Палаты представителей США Джонсон также выступает за немедленное заключение соглашения о редкоземельных металлах.

Ранее президент Владимир Зеленский в свою очередь заверил, что соглашение о минералах и безопасности Украина готова подписать "в любое время и в любом удобном формате".

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