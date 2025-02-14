Высокопоставленные должностные лица Украины, РФ и США встретятся в Саудовской Аравии — Трамп

Другие детали о встрече Трамп не озвучил.
Президент США Дональд Трамп 14 февраля 2025 года анонсировал встречу чиновников США, Украины и России на следующей неделе во встречу в Саудовской Аравии.
Об этом он заявил во время встречи в Овальном кабинете Белого дома.
" Завтра состоится встреча в Мюнхене, а на следующей неделе — в Саудовской Аравии", — добавил он.
"Не с моим участием или участием Путина, но с топовыми чиновниками", — отметил американский президент.
По его словам, Украина примет участие в обеих встречах.
"Мы посмотрим, сможем ли положить конец этой ужасной, жестокой, кровавой войне. Мы хотим ее закончить", — резюмировал Трамп.
Ранее он заявил, что в Мюнхене состоится встреча представителей России и США. Хотя официально об участии России в Мюнхенской конференции безопасности не объявлялось. Государство-агрессор не участвует в этом саммите с 2022 года, когда Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину.
В то же время в Офисе президента отрицают встречу с россиянами в Мюнхене. Никаких предпосылок к разговору с представителями государства-агрессора у украинской стороны нет.
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