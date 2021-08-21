"Высшая награда и лучшая оценка": секретарь СНБО отреагировал на санкции России

РФ расширила список еще на 73 человека.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на ограничительные меры против Украины, что расширила Россия.

Речь идет о постановлении правительства РФ от 20 августа, написал он в своем Facebook.

Российские санкции он назвал "лучшим подарок к 30-летию Независимости Украины" и добавил, что "продолжение следует".

"Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства. Обещаю оправдать "высокое доверие" и сделать еще больше в должности Секретаря Совбеза, чтобы раз и навсегда снять вопрос о любом присутствии "русского мира" и его агентов влияния в украинской жизни — как говорят в народе, "чтобы и духу не было", — написал он.

Как сообщалось, 20 августа Россия расширила ограничительные меры против Украины, добавив к санкционному перечню еще 73 человек, в том числе министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. Общее количество украинских официальных лиц, находящихся под санкциями России, увеличилось до 922.

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