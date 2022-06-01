Высший церковный суд: предстанет ли перед ним патриарх Кирилл

Недавно состоялся сбор более 400 подписей под обращением к Патриарху Варфоломею инициировать над Московским патриархом Кириллом высший церковный суд.

Священник УПЦ Андрей Пинчук, известный своей проукраинской позицией, рассказал о судьбе этого обращения.

Об этом он сообщил в интервью "НВ".

"Мы это письмо отправили Патриарху Константинопольскому Варфоломею, мы его отправили в другие поместные церкви. Я хочу поблагодарить Блаженнейшего митрополита Епифания, на последнем заседании Синода ПЦУ они поддержали это обращение и согласились, что нужно вершить такой суд. И нам очень приятно, что ПЦ поддержала и обратились к своему патриарху Варфоломею, чтобы патриарх Кирилл был осужден", — заметил он.

"Мы бы очень хотели, чтобы патриарх Кирилл и его окружение попали в санкционные списки Украины, а также США и Европы. Чтобы Патриарх Кирилл больше не ездил кататься на лыжах в Швейцарию, чтобы РПЦ была лишена права голоса в международных религиозных институциях. Чтобы все знали, какую роль РПЦ сыграла в разрешении и онтологической поддержке этой войны и понесла наказание за все те жертвы, к которым привели ее благословение", — добавил он.

Ранее Андрей Пинчук предположил, что патриарх Кирилл призовет духовенство к неповиновению митрополиту Онуфрию.

Напомним:

27 мая Собор УПЦ МП заявил о "независимости", а также о несогласии с позицией патриарха Кирилла по поводу войны в Украине. В то же время в УПЦ МП уточнили, что просто "еще раз подчеркнули" уже существующий статус и не разрывают отношения с РПЦ.

Донецкая и Крымская епархии УПЦ МП, расположенные на оккупированных территориях, заявили, что не принимают решения Собора.

В свою очередь, предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний объяснил хитрость УПЦ МП относительно "независимости" от московского Кирилла-"убийцы".

Сам же Кирилл заявил, что "с пониманием" относится к решению УПЦ МП о "независимости"

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