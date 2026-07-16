Выстоит ли Украина: Буданов прокомментировал протесты в поддержку Федорова

Имеют ли украинцы право на митинги во время войны: Буданов об акциях протеста в поддержку Федорова / © Getty Images

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Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал бурные общественные дискуссии, вспыхнувшие после освобождения от должности министра обороны Михаила Федорова. Чиновник призвал украинцев сохранять единство, не позволять эмоциям ослаблять страну изнутри и направить всю энергию исключительно на борьбу с врагом.

Свое официальное заявление глава ОП опубликовал в соцсетях на фоне сообщений о начале акций протеста в разных городах Украины.

Буданов подчеркнул, что право граждан на протест и критику власти является неотъемлемой частью украинской идентичности.

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«Украинцы — это нация, которая умеет и имеет право задавать сложные вопросы и требовать ответов. Это признак нашего внутреннего здоровья и осознанной гражданской позиции. Сегодняшние дискуссии вокруг государственного управления еще раз доказывают: наше общество не безразлично, и каждое слово, сказанное гражданином, имеет значение. Это и есть та свобода, за которую мы боремся», — написал эксразведчик.

В то же время он подчеркнул, что любая внутренняя дискуссия в воюющей стране должна вести к правильным выводам и делать государство сильнее, а не наоборот. По мнению Буданова, никакие личные эмоции или симпатии не могут подвешивать совместную борьбу против врага.

«Мы должны направить всю нашу энергию и силу в единое русло для борьбы против оккупанта. Наша сила — в способности дискутировать, но оставаться единственным фронтом, где каждый на своем месте продолжает приближать общий успех», — сказал он.

Буданов уверен, что единство, выдержка и доверие к украинскому государству сегодня такое же оружие, как и профессионализм военных на передовой.

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«Мы остановили нашествие врага, продемонстрировав оккупантам и всему миру беспрецедентное единство. Должны хранить его: гражданское общество, парламент, Президент, правительство, Силы безопасности и обороны. Работаем вместе. С холодным умом и горячим сердцем. Именно от нашей ответственности сегодня зависит будущее последующих поколений. Украина выстоит», — подытожил Кирилл Буданов.

Напомним, что вчера, 15 июля, министр обороны Михаил Федоров подтвердил уход из Минобороны.

Нардепы рассказали, что Владимир Зеленский хотел предложить нынешнего главу МВД Клименко на должность министра обороны вместо Федорова.

После новостей об отставке Михаила Федорова в СМИ появилась информация, что Зеленский не мог мириться с «войной» между главой Минобороны и главнокомандующим Александром Сырским. Сегодня Зеленский сам подтвердил, что между Сырским и Федоровым был конфликт.

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Тем временем отставка Федорова вызвала протесты по всей Украине, вышли тысячи человек

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