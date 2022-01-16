"Выстояли, несмотря ни на что": Зеленский в День памяти "киборгов" призвал украинцев помнить героев

"Выстояли, несмотря ни на что": Зеленский в День памяти "киборгов" призвал украинцев помнить героев

В Украине 16 января отмечается День памяти защитников Донецкого аэропорта.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев помнить героев-защитников Донецкого аэропорта.

"День памяти защитников Донецкого аэропорта. День "киборгов", которые выстояли, несмотря ни на что. День людей, чей дух крепче, чем перекрытие терминалов ДАПа", — написал президент на странице Facebook.

По словам Зеленского, своим бесстрашием и несокрушимостью "киборги" показали всем, что бороться за свою землю нужно до конца.

Как длилась борьба за аэропорт, а также истории "киборгов", защищавших его до последнего — в наших лучших спецпроектах.

Напомним:

16 января в Украине — день памяти Киборгов. Это важная для украинцев памятная дата, введенная по инициативе бойцов, выживших в боях за Донецкий аэропорт. В этот день в Украине проводятся памятные мероприятия, чтобы почтить защитников, которые положили жизнь за свое государство. В народе их называют "Киборгами". Сегодня они являются символом патриотизма и преданности независимой Украине. Все бойцы, защищавшие ДАП, получили государственные награды (некоторые из них посмертно).

Легендарные киборги: в Украине почтили память защитников Донецкого аэропорта

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