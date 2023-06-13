"Выстраивается консенсус": Кулеба — о реакции мира на подрыв Россией Каховской ГЭС

По словам Кулебы, в мире раздаются разные мнения, планировала ли РФ подрыв именно такого масштаба, либо оккупанты хотели меньше сделать, а что-то пошло не по плану.

Сразу после преступного подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС мировая пресса писала "надо разобраться, не все так однозначно", намекая, что это якобы могла поступить как Россия, так и Украина.

Все однозначно ли стало теперь для западных партнеров, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире общенационального телемарафона.

По словам Кулебы, в мире выстраивается консенсус, что Россия виновата в подрыве ГЭС.

"Но заголовки об этом собирают гораздо меньше читателей и просмотров, чем в первый день этого теракта, поэтому я убежден, была ошибка, сознательная или бессознательная – другой вопрос, ошибка западных медиа в распределении этой ответственности нанесла большой вред правде об этом теракте. Теперь нам приходится сверхусилиями выворачивать эту историю в сторону правды", – объяснил глава МИД.

Министр отметил, что у наших международных партнеров нет сомнений, что это не Украина сделала.

"Логика такова — в любом случае виновата Россия, поскольку подрыв является результатом российской агрессии против Украины. А планировался ли подрыв именно такого масштаба, или они хотели меньше сделать, а пошло не по плану — это еще не установлено. Здесь сохраняются разные мнения. Но то, что это дело рук России – здесь выстраивается консенсус", – говорит Кулеба.