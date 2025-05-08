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Выступают за "справедливый миропорядок": Путин выдал абсурдное заявление о сотрудничестве России с Китаем
Диктатор Путин заявил, что Москва и Пекин выступают за "справедливый и демократический миропорядок".
Президент РФ Владимир Путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпинем. Диктатор заявил, что российско-китайское сотрудничество – это "важный стабилизирующий фактор на международной арене".
Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.
Кремлевский диктатор говорил о "непростой геополитической ситуации" и "глобальной неопределенности". Он считает, что в этих условиях российско-китайская внешнеполитическая связка очень важна на международной арене. Мол, это "стабилизирующий фактор".
"Россия и Китай совместно отстаивают формирование более справедливого и демократического миропорядка, основанного на международном праве и центральной роли ООН в мировых делах", - отметил диктатор.
Напомним, китайская делегация привезла в Кремль ряд сувениров , среди которых граммофон и декоративный консольный стол с резьбой в традиционном китайском стиле.