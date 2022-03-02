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"Мы идем за их нечестно заработанными деньгами": Байден пообещал конфисковать имущество олигархов из РФ

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"Мы идем за их нечестно заработанными деньгами": Байден пообещал конфисковать имущество олигархов из РФ

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять главных новостей за ночь:

  • Следующие несколько месяцев, недель или дней для Украины будут сложными. Об этом президент США Джо Байден сказал в ходе ежегодного обращения "О положении государства" (State of the Union) на заседании обеих палат Конгресса Соединенных Штатов. Читать дальше –>
  • США закрывают воздушное пространство для российских самолетов из-за развязанной Российской Федерацией войны против Украины. Читать дальше –>
  • В Украину следует оружие от друзей и партнеров, которое поможет победить агрессора. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Читать дальше –>
  • Всемирный банк готовит для Украины пакет помощи в 3 млрд долларов на ближайшие месяцы, а на следующей неделе МВФ примет решение об экстренном финансировании в объеме до 1,4 млрд долларов. Об этом говорится в совместном заявлении Международного валютного фонда и Всемирного банка. Читать дальше –>
  • Россия уже ввела на территорию Украины более 80% своего боевого потенциала, который был сосредоточен ранее вдоль украинской границы. Оккупанты готовятся к наступлению на Киев и окружению Харькова. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона. Читать дальше –>

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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