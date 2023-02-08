Выступление Байдена в Конгрессе и рост числа жертв землетрясения в Турции и Сирии: главные новости ночи 8 февраля

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 8 февраля:
- Смертоносное землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни более 7700 жертв Читать дальше –>
- Байден выступал в Конгрессе с речью "О состоянии государства" Читать далее –>
- Байден назвал войну РФ против Украины и ковод основными причинами мировой инфляции Читать далее –>
- "Мы будем с вами столько, сколько нужно": Байден заявил о том, что Америка единственная в поддержке Украины Читать далее –>
- "Восстановить дух страны: основное из ежегодного выступления Байдена в Конгрессе Читать далее –>
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