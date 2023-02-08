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Выступление Байдена в Конгрессе и рост числа жертв землетрясения в Турции и Сирии: главные новости ночи 8 февраля

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1780
Время на прочтение
1 мин
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Выступление Байдена в Конгрессе и рост числа жертв землетрясения в Турции и Сирии: главные новости ночи 8 февраля

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 8 февраля:

  • Смертоносное землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни более 7700 жертв Читать дальше –>
  • Байден выступал в Конгрессе с речью "О состоянии государства" Читать далее –>
  • Байден назвал войну РФ против Украины и ковод основными причинами мировой инфляции Читать далее –>
  • "Мы будем с вами столько, сколько нужно": Байден заявил о том, что Америка единственная в поддержке Украины Читать далее –>
  • "Восстановить дух страны: основное из ежегодного выступления Байдена в Конгрессе Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1780
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