Выступление Джамалы и участие более 30 стран: в МИД раскрыли детали саммита Крымской платформы

Саммит Крымской платформы откроет певица Джамала.

В первом саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа, примет участие более 30 стран, а откроет мероприятие украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала. Певица исполнит песню "1944", с которой она победила несколько лет назад на "Евровидении".

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, сообщает "Интерфакс-Украина".

Также читайте Дмитрий Кулеба о Крымской платформу Франция и Турция еще определяются, на каком уровне будут представлены

Джапарова выразила надежду, что этот саммит повлияет на будущие проекты законов, в частности по защите политзаключенных и усиление санкционного ответа.

"Стран будет более 30. Мы рассчитываем, что это будет примерно четыре десятка стран, представленных на различных уровнях — от высшего, то есть президенты или премьер-министры, к, как мы считаем, низшему — это представители правительства в качестве специального представителя государства. Это могут быть министры иностранных дел, министры обороны и другие представители правительства, которые будут иметь специальные полномочия", — пояснила Джапарова.

По ее словам, саммит Крымской платформы пройдет в конгрессно-выставочном центре "Парковый" и продлится несколько часов. В целом мероприятие будет состоять из двух частей: официальной и части форума.

"Первую часть откроет Джамала, которая споет "1944". Мы очень хотим не просто формально подойти к саммиту, чтобы мы не просто слушали официальные речи, а для того, чтобы было определенное культурно-художественное сопровождение", — добавила Джапарова.

После этого, по словам заместителя Кулебы, на саммите запланированы выступления украинских лидеров — это президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев.

Кроме того, главы всех иностранных делегаций тоже смогут выступить. Затем состоится форум. Запланированы четыре отдельные панельные дискуссии на различные темы.

"Мы хотим, чтобы в Парковом не просто были стены, а чтобы там был ряд интерактивных возможностей окунуться в то, что сегодня есть Крым, через культуру и искусство", — подытожила Джапаров.

Также читайте США на Крымской платформе представит министр транспорта: он неоднократно критиковал Россию

Напомним, в День Государственного Флага Украины, 23 августа, в Киеве состоится первый учредительный саммит Крымской платформы. Это первый шаг к созданию крупного международного формата по деоккупации Крыма, который наконец будет начат на восьмой год после аннексии.

Ранее ТСН.ua разбирался, почему лидеры США, Германии и Франции не захотели приехать в Киев, и что ждет Крымскую платформу после первого учредительного саммита. Уже известно, что США на Крымской платформе представит министр транспорта.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Запуск "Крымской платформы": международный механизм возвращения полуострова под юрисдикцию Киева

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку