Выступление Путина – это вызов всем бывшим советским республикам, никто не защищен – Батенко

Выступление Путина – это вызов всем бывшим советским республикам, никто не защищен – Батенко

Политик подчеркнул, что глава Российской Федерации бросил вызов по всему миру.

Мир должен понять: если не будет жесткой реакции извне, Россия пойдет дальше. И это касается не только Украины.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил сопредседатель депутатской группы Партія "За майбутнє" Тарас Батенко.

"Мир находится в совершенно иной ситуации безопасности, которая сложилась после 1945 или 1991 годов. Украина почти находится в горячей фазе войны, а мир — в горячей фазе холодной войны", — отметил парламентарий.

Политик подчеркнул, что глава Российской Федерации бросил вызов всему миру, всем народам бывшего Советского Союза, ведь их границы агрессор тоже может пересмотреть.

"Мы поняли по его словам, что Украина — на особом счете. Но мы хотим напомнить, что мать "городов русских" — это город Киев, и ни один украинец сегодня не задает вопрос пересмотра каких-либо границ за пределами своей территории", — акцентировал Батенко.

Украинский парламент должен говорить одним голосом и разделять ответственность, в том числе с президентом Украины, считает Батенко.

Депутат подчеркнул, что в совместном заявлении украинского парламента констатируется акт агрессии со стороны России. РФ является стороной конфликта, подчеркивается террористический характер так называемых "ЛНР" и "ДНР". Народные депутаты поддерживают немедленный созыв Совбеза ООН, настаивают на обновленном составе ОБСЕ.

"Мир должен понять: если не будет жесткой реакции извне, они пойдут дальше. И это касается не только Украины", — подчеркнул Батенко.

В своем выступлении депутат не исключил введение военного положения в Луганской и Донецкой областях и потенциального расторжения дипломатических отношений со страной-агрессором, если такое решение примет президент Украины. Парламент должен поддержать это, добавил политик.

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