Выступление Трампа в Конгрессе: обещание "золотого века" в США и несколько предложений о войне в Украине

Выступление американского президента длилось полтора часа.
В США завершилась речь президента США Дональда Трампа перед американским Конгрессом в ночь на 5 марта 2025 года.
ТСН.ua собрал для вас самые главные тезисы по выступлению главы американской нации.
- Трамп рассказал, что получил письмо от украинского президента Владимира Зеленского с заявлением о готовности как можно быстрее сесть за стол переговоров о мире.
- Он заявил о "мощных сигналах" от российской стороны о готовности к мирным переговорам по Украине.
- Говоря о войне в Украине, призвал "остановить это безумие" и призвал к диалогу.
- США готовы принять Гренландию в свой состав, если ее народ изъявит такое желание, Штаты получает ее "так или иначе".
- Америка начала возвращать контроль над Панамским каналом, американская компания заключила соглашение.
- Вашингтон увеличит тарифы на импортные товары, Китай, Индия и Евросоюз должны быть готовы к ответным пошлинам США, они вступят в силу 2 апреля 2025 года.
- Конгресс должен выделить финансирование на создание передовой системы ПРО Golden Dome.
- Условием найма специалистов в любых областях должны быть профессиональные навыки, а не раса, пол или гендер.
- Трамп презентовал программу продажи гражданства США за 5 млн долларов.
- Американский президент анонсировал крупнейшую депортационную операцию в истории США и смертную казнь за убийство полицейских.
- Трамп рассказал о строительстве газопровода в Аляске и разработке редкоземельных металлов в США
- Американский лидер заявил о заморозке международной помощи и выходе из различных международных институций.
- США поставит американский флаг на Марсе "и далеко за его пределами".
- Трамп пообещал Америке "золотой век".
Напомним, что ранее сообщалось, что чиновники Трампа связываются с Зеленским, чтобы попытаться вернуть переговоры в нужное русло. Официальные лица Трампа отметили важность стабилизации отношений с Белым домом как можно быстрее и призвали украинцев вернуться к переговорам.
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