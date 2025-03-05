Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Выступление Трампа в Конгрессе: обещание "золотого века" в США и несколько предложений о войне в Украине

Выступление Трампа в Конгрессе: обещание "золотого века" в США и несколько предложений о войне в Украине

Выступая в Конгрессе, американский президент Дональд Трамп рассказал о письме от украинского президента Владимира Зеленского.

Выступление американского президента длилось полтора часа.

В США завершилась речь президента США Дональда Трампа перед американским Конгрессом в ночь на 5 марта 2025 года.

ТСН.ua собрал для вас самые главные тезисы по выступлению главы американской нации.

Напомним, что ранее сообщалось, что чиновники Трампа связываются с Зеленским, чтобы попытаться вернуть переговоры в нужное русло. Официальные лица Трампа отметили важность стабилизации отношений с Белым домом как можно быстрее и призвали украинцев вернуться к переговорам.

Читайте также:

Только что! Выступление Трампа в Конгрессе! Письмо от Зеленского, переговоры и свист в зале! 

Только что! Выступление Трампа в Конгрессе! Письмо от Зеленского, переговоры и свист в зале! 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация