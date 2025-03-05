Выступление Трампа в Конгрессе: обещание "золотого века" в США и несколько предложений о войне в Украине

В США завершилась речь президента США Дональда Трампа перед американским Конгрессом в ночь на 5 марта 2025 года.

ТСН.ua собрал для вас самые главные тезисы по выступлению главы американской нации.

Напомним, что ранее сообщалось, что чиновники Трампа связываются с Зеленским, чтобы попытаться вернуть переговоры в нужное русло. Официальные лица Трампа отметили важность стабилизации отношений с Белым домом как можно быстрее и призвали украинцев вернуться к переговорам.

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