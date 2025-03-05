Выступление Трампа в Конгрессе, массированный удар по Одессе: главные новости ночи 5 марта 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 5 марта 2025 года:
- Трамп пообещал "без устали работать" для завершения войны в Украине Читать далее –>
- Массированный удар по мирной Одесщине: погиб 77-летний мужчина Читать далее –>
- Выступление Трампа в Конгрессе: обещание "золотого возраста" в США и несколько предложений о войне в Украине Читать далее –>
- Берлин хочет выделить Киеву еще более 3 млрд евро Читать далее –>
- Трамп прочитал письмо от Зеленского в Конгрессе и заявил о "сильных сигналах к миру от РФ" Читать далее –>
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