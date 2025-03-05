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Выступление Трампа в Конгрессе, массированный удар по Одессе: главные новости ночи 5 марта 2025 года

Выступление Трампа в Конгрессе, массированный удар по Одессе: главные новости ночи 5 марта 2025 года

Выступление Трампа в Конгрессе США/Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 5 марта 2025 года:

  • Трамп пообещал "без устали работать" для завершения войны в Украине Читать далее –>
  • Массированный удар по мирной Одесщине: погиб 77-летний мужчина Читать далее –>
  • Выступление Трампа в Конгрессе: обещание "золотого возраста" в США и несколько предложений о войне в Украине Читать далее –>
  • Берлин хочет выделить Киеву еще более 3 млрд евро Читать далее –>
  • Трамп прочитал письмо от Зеленского в Конгрессе и заявил о "сильных сигналах к миру от РФ" Читать далее –>

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