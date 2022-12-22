Выступление Зеленского в Конгрессе: прямая трансляция

В 2.30 началось выступление украинского президента в американском Конгрессе.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Конгресс США.
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Выступление Зеленского в Конгрессе
Как сообщил Офис президента, украинский лидер Владимир Зеленский очертит главные ожидания Украины от последующих месяцев.
Также президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси накануне своего обращения в Конгресс. Пелоси отметила, что "весь Конгресс, демократы и республиканцы, Палата представителей и Сенат с нетерпением ждут услышать" президента Украины.
Также мы информировали, что Зеленский в Конгрессе предложит провести мирный саммит зимой.
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