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Выступление Зеленского в Конгрессе США и общение с Байденом: главные новости ночи 22 декабря

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
5396
Время на прочтение
1 мин
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Выступление Зеленского в Конгрессе США и общение с Байденом: главные новости ночи 22 декабря

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 22 декабря:

  • Перелом в войне и победа Украины за умы мира: основные положения выступления Зеленского в Конгрессе Читать далее –>
  • Путин потерпел провал, а украинцы не останутся наедине: главные заявления Байдена и Зеленского Читать далее –>
  • В Вашингтоне Зеленский пообщался с Пелоси и сенаторами: о чем говорили Читать далее –>
  • Флаги, бурные аплодисменты и объятия: выступление Зеленского в американском Конгрессе в фото Читать далее –>
  • Зеленский в США отметил важность создания действенного воздушного щита для Украины Читать далее –>

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Просмотры
5396
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