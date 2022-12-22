Выступление Зеленского в Конгрессе США и общение с Байденом: главные новости ночи 22 декабря

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 22 декабря:
- Перелом в войне и победа Украины за умы мира: основные положения выступления Зеленского в Конгрессе Читать далее –>
- Путин потерпел провал, а украинцы не останутся наедине: главные заявления Байдена и Зеленского Читать далее –>
- В Вашингтоне Зеленский пообщался с Пелоси и сенаторами: о чем говорили Читать далее –>
- Флаги, бурные аплодисменты и объятия: выступление Зеленского в американском Конгрессе в фото Читать далее –>
- Зеленский в США отметил важность создания действенного воздушного щита для Украины Читать далее –>
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