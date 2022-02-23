Выступление Зеленского в Мюнхене стало "холодным душем" для политического эстеблишмента – посол Украины

Выступление президента Украины сыграло роль "будильника" для полуспящего общества, считает посол государства в Германии.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что выступление украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности стало "холодным душем" для политического эстеблишмента, ведь это выступление касалось и в определенной степени позиции предыдущего и нынешнего правительства в Берлине относительно базовых для Украины тем.

Об этом посол сказал 22 февраля в ходе совместного марафона ток-шоу "Право на владу" и программы "Твій вечір" на канале "1+1".

"Я имел честь быть в этот момент в зале, когда выступал Владимир Зеленский. И, поверьте мне, это была фантастическая атмосфера. Нашего главу государства встречали стоя и аплодисментами", – рассказал Мельник.

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"Что касается самого влияния этого выступления, то еще во время выступления и сразу после него было огромное количество комментариев, и на следующий день не было главных газет, которые не обратили бы внимание на это выступление. Оно стало своего рода таким "холодным душем" для политического эстеблишмента, в том числе и в Германии, ведь это выступление касалось и в определенной степени позиции предыдущего и нынешнего правительства в Берлине по отношению к базовым для Украины темам – это и европейская перспектива, членство в ЕС, это и наше присоединение к НАТО. Это действительно сыграло роль такого "будильника" для полуспящего общества", – рассказал посол Украины в Германии.

Напомним, что 19 февраля во время выступления в Мюнхене Зеленский, в частности, раскритиковал архитектуру мировой безопасности, назвав ее хрупкой. А правила мировой безопасности, согласованные десятки лет назад, президент Украины назвал "сиропом от кашля, когда нужна вакцина от коронавируса".

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