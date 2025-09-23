Выступление Зеленского в ООН и встреча с Трампом: Reuters раскрыло ожидания Украины

Зеленский и Трамп / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский будет стремиться к большей поддержке союзников, когда будет выступать в ООН и встретится с Дональдом Трампом. При этом за кулисами Киев готовится к новому этапу войны, в котором он больше полагается на себя.

Об этом пишет Reuters.

Трамп не готов вводить санкции

В материале говорится, что надежды Киева на введение новых жестких санкций США против России угасают.

«Интенсивное лоббирование не смогло убедить Трампа ввести санкции, которые нанесли бы достаточный вред военной экономике России, чтобы заставить президента Владимира Путина сесть за стол переговоров, а украинцы скептически относятся к тому, что война скоро закончится», — констатировали аналитики.

Только 18% украинцев считают, что военные действия могут прекратиться в этом году. Сегодня в Украине царит ощущение неопределенности по отношению к будущему.

Риски по отношению к союзникам в Европе

Путин недавно получил несколько дипломатических побед, в частности, получил торжественную встречу на саммите с Трампом на Аляске. Есть признаки того, что Украина переключает направление нового этапа войны, в котором иностранная поддержка уменьшается.

Украинский аналитический центр, ранее изучавший Россию, чтобы найти цели для правительственных санкций, теперь занимается аналитикой, чтобы помочь военным выбирать цели для ударов беспилотников, сообщил старший сотрудник.

«Источник отметил, что Украина не только столкнулась с неудачами из-за санкций и сокращения помощи США, но и может потерять поддержку некоторых других союзников в Европе «, — пишет издание.

Признаком того, как Киев пытается настроить давление на саму Россию, атаки украинских дальнобойных беспилотников на порты и нефтеперерабатывающие заводы, что вызвало предупреждение о неизбежном сокращении добычи для ее производителей нефти.

Выступление Зеленского в ООН

Как сообщалось, Зеленский может обратиться к Трампу с просьбой о новых санкциях США против России во вторник, за день до выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Киев также продвигает планы проведения саммита, посвященного оккупированному Россией Крыму. Цель цели помешать обсуждению любого мирного соглашения, предусматривающего признание Крыма российской территорией.

Путин заявил, что на передовой в Украине сейчас развернуто более 700 000 российских солдат, а Россия оккупировала около 20% территории Украины. Москва требует всю эту территорию и даже больше, прежде чем рассмотрит возможность переговоров о прекращении войны в Украине. Это неприемлемо для большинства украинцев.

Украинские чиновники изображали свою работу над приездом Зеленского в понедельник как прагматическую дипломатию, а не подготовку к решающей поездке.

«Нью-Йорк — это платформа каждый сентябрь. Это очень важное место. Хотелось бы, чтобы это было более целесообразным, но простых решений конфликтов такого масштаба никогда не будет. Потому я думаю, что мы все не вернемся из Нью-Йорка с простыми решениями. И мы будем упорно работать после Нью-Йорка», — сказал Reuters первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Украине нужна поддержка США

Поддержка США остается важной для Украины, а союзники Киева опасаются численности ее военных резервов.

Высокопоставленный европейский дипломат заявил, что обмен разведывательными данными США и новый механизм для Украины по закупке американского оружия важны для того, чтобы его оружие могло выдержать выживание.

Зеленский заявил о первом оружии в рамках этого механизма — ракетах для систем противовоздушной обороны Patriot и ракетных установках HIMARS, и что Украина в настоящее время обеспечила более 2 миллиардов долларов финансирования для вооружения, произведенного в США.

По словам высокопоставленного дипломата, более уверенная позиция Украины относительно оружия стала очевидна из менее упорного тона недавних публичных заявлений Зеленского.

Андрей Загороднюк, министр обороны Украины в 2019-2020 годах, заявил, что европейская стратегия часто сосредотачивалась на идее сдерживания для предотвращения будущих конфликтов, но Путин не был заинтересован в остановке войны России в Украине. Поэтому стратегия Киева заключалась в том, чтобы воспрепятствовать успеху российских войск.

«Стратегия состоит в нейтрализации России. Это позволит стабилизировать ситуацию и, надеемся, начать восстановление, по крайней мере (в какой-то мере), без согласия России остановить войну», — говорит он.

Бывший высокопоставленный украинский чиновник сомневался, что Трамп вообще наложит санкции на Россию. Он сказал, что Украине лучше было бы сосредоточиться на укреплении своих вооруженных сил.

Он пренебрег недельными переговорами между Европой, США и Украиной о гарантиях безопасности для защиты Украины с целью послевоенного урегулирования. Сравнивая этот процесс с ритуальным танцем, он сказал: «Это было бы очень хорошо, если бы людей не убивали».

Напомним, Зеленским отправится в Нью-Йорк на юбилей Генассамблеи ООН. Как известно, эта организация постоянно проявляет обеспокоенность, а не демонстрирует готовность к конкретным действиям. В рамках мероприятия, возможно, Зеленский встретится с Трампом.

Также стало известно, что возможна встреча с президентом Польши Каролем Навроцким. Зал заседаний ООН невелик, отметили в Польше, поэтому контакты между политиками очевидны.