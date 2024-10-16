Выступление Зеленского в Раде: главные заявления о войне и Плане победы

В частности, глава государства сделал обнадеживающее заявление о сроках завершения войны в случае реализации Плана победы.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде 16 октября и представил План победы. Глава государства также заявил, что президент РФ Владимир Путин "сошел с ума" и "хочет только войны". А еще Зеленский высказался по поводу заморозки войны и торговли территориями.

Главные заявления Зеленского из выступления в Раде читайте на ТСН.ua.

План победы – пункты

Зеленский представил в парламенте План победы. Он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений:

пункт первый – геополитический,

пункты второй и третий – военные,

пункт четвертый – экономический,

пункт пятый – безопасность.

Пункты рассчитаны по времени. Первые четыре – это время войны, чтобы ее завершить. Пятый пункт – на время после войны, чтобы обеспечить безопасность.

Первый пункт

Что касается первого пункта Плана победы, то Зеленский уточнил, что речь идет о приглашении Украины в НАТО. Отсутствие государства в Альянсе побудило РФ посягать на безопасность страны.

"Теперь факт приглашения для Украины в НАТО может стать действительно фундаментальным для мира. Мы понимаем, что членство в НАТО – это вопрос дальнейшего, а не настоящего. Но Путин должен увидеть, что его геополитические расчеты проигрышные", – высказался президент.

Второй пункт

Второй пункт Плана победы – необратимое укрепление обороны Украины против агрессора.

"Есть четкий перечень оружия, которое способно поддерживать такую силу наших воинов. А благодаря Курской операции мы увидели, что у Путина нет достаточно силы, чтобы держаться, когда мы жмем действительно крепко", – добавил он.

Ключом к реализации второго пункта Плана победы есть:

продолжение операций Сил обороны в определенных районах вражеской территории;

усиление позиций Сил обороны и уничтожение наступательного потенциала врага на оккупированной территории Украины;

помощь партнеров в комплектовании бригад резерва для ВСУ;

вывод ПВО на уровень, достаточный для защиты городов и сел от ракет и дронов, а также совместные защитные операции с соседями в Европе для сбивания вражеских целей в рамках доступа воздушного щита партнеров;

расширение операций с применением украинских ракет и дронов, инвестиции в расширение их производства в Украине;

снятие партнерами ограничений на применение дальнобойного оружия на всей оккупированной территории Украины и на территории России – по объектам военной инфраструктуры. Предоставление Украине соответствующих дальнобойных ракет, дронов и других способов поражения;

предоставление Украине в реальном времени спутниковых данных и данных, получаемых другими средствами разведки.

Этот пункт также имеет секретное приложение.

Третий пункт

Третий пункт Плана победы – сдерживание. Зеленский сообщил, что под него тоже есть тайное приложение, которое получили лидеры США, Великобритании, Франции, Италии и Германии.

"Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России и сузит вариативность действий России до таких перспектив: либо присоединиться к честному дипломатическому процессу для справедливого завершения войны, либо гарантированно потерять возможность продолжать агрессивную войну в результате применения Украиной предоставленного пакета сдерживания согласно определенным военным целям", – объяснил президент.

"То есть пакет сдерживания – это факт, что Россия либо идет в дипломатию, либо идет… к потере ее машины войны. Мир благодаря силе", – добавил глава государства.

Четвертый пункт

Четвертый пункт Плана победы – стратегический экономический потенциал. Зеленский сказал, что Украина предлагает США вместе с определенными партнерами, в частности ЕС, заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в государстве критических ресурсов, совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала.

"Это соглашение, которое органично дополнит и усилит существующую систему экономического давления на Россию, а именно все санкции против России, ограничение нефтяной цены, ограничение экспорта в Россию и другие меры давления", — сказал президент.

Он отметил, что залежи критических ресурсов в Украине вместе с ее глобально важным потенциалом в производстве энергии и продовольствия являются одними из ключевых захватнических целей РФ в войне.

Экономический пункт стратегии имеет тайное приложение, которое передается только определенным партнерам.

Пятый пункт

Пятый пункт Плана победы рассчитан на послевоенное время. Зеленский сказал, что после этой войны у Украины будет один из самых опытных и крупных военных контингентов. Этот опыт должен быть использован для укрепления обороны Альянса и обеспечения безопасности в Европе.

"Предусматриваем в случае согласия партнеров замещение отдельных военных контингентов вооруженных сил США, дислоцированных в Европе, украинскими подразделениями. После войны", — подчеркнул президент.

Зеленский назвал сроки окончания войны

Зеленский убежден, что война в Украине может завершиться уже в 2025 году, если удастся реализовать План победы:

"Если начать двигаться по этому Плану победы уже сейчас, то может получится завершить войну не позднее следующего года".

Он добавил, что План победы – это путь усиления Украины, который нужен, чтобы не только защитить позиции, но и проложить мост к проведению второго Саммита мира, который поставит справедливую для государства точку в этой войне.

"Путин сошел с ума"

По словам Зеленского, реализация Плана победы не зависит от России, ведь она не ищет честного мира, а Путин стремится только к войне.

"Путин сошел с ума. И он хочет абсолютно, хочет только войны. Он сам лично не изменится. Он слишком из прошлого, слишком вчерашний. Он глух ко всем остальным", — сказал президент Украины.

Он отметил, что государство совместно с партнерами должно изменить обстоятельства так, чтобы Россия была принуждена к миру.

Зеленский назвал страны из "коалиции преступников"

Зеленский заявил, что "в коалиции преступников вместе с Путина" есть еще две страны – Северная Корея и Иран. Россия также сотрудничает с Китаем. Так, украинская разведка фиксирует не только передачу оружия из КНДР, но и рабочих для российских заводов и личный состав для армии.

Президент упомянул и о "помощи иранского режима для Путина" и "сотрудничестве Китая с Россией".

"Несмотря на заявления, Пекин воздерживается от действительно серьезных действенных шагов для того, чтобы остановить Путина, остановить агрессию и нарушение Россией устава ООН", – сказал глава государства.

Будет ли заморозка войны?

"Россия должна проиграть в войне против Украины. Это не заморозка. Это не торговля территориями или суверенитетом Украины. Мы должны реализовать План победы, чтобы заставить Россию быть на Саммите мира и быть готовой закончить войну", — подчеркнул Зеленский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СРОЧНО! Зеленский ВПЕРВЫЕ ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВИЛ ПЛАН ПОБЕДЫ УКРАИНЫ

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