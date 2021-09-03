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Выступление Зеленского в Стэнфордском университете и сотрудничество "Талибана" с Китаем: пять новостей, которые вы могли проспать

Выступление Зеленского в Стэнфордском университете и сотрудничество "Талибана" с Китаем: пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

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Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский посетил Стэнфордский университет, в Калифорнии, и выступил перед экспертной средой. Читать дальше ->
  • Военный журналист Андрей Цаплиенко рассказал, кого прежде талибы расстреливают в Афганистане. Читать дальше ->
  • В Пентагоне заявили, что не собираются оказывать военную поддержку силам, которые ведут вооруженную борьбу против движения "Талибан" в афганской провинции Панджшер. Читать дальше ->
  • Гуманитарная авиаслужба ООН возобновляет полеты в Афганистан для доставки гуманитарных грузов. Читать дальше ->
  • Радикальное движение "Талибан" рассматривает Китай как основного международного партнера. Читать дальше ->

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