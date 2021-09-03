Выступление Зеленского в Стэнфордском университете и сотрудничество "Талибана" с Китаем: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский посетил Стэнфордский университет, в Калифорнии, и выступил перед экспертной средой. Читать дальше ->
- Военный журналист Андрей Цаплиенко рассказал, кого прежде талибы расстреливают в Афганистане. Читать дальше ->
- В Пентагоне заявили, что не собираются оказывать военную поддержку силам, которые ведут вооруженную борьбу против движения "Талибан" в афганской провинции Панджшер. Читать дальше ->
- Гуманитарная авиаслужба ООН возобновляет полеты в Афганистан для доставки гуманитарных грузов. Читать дальше ->
- Радикальное движение "Талибан" рассматривает Китай как основного международного партнера. Читать дальше ->